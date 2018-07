Sobe para 38 total de mortos por bactéria na Alemanha

A Organização Mundial de Saúde (OMS) relatou mais de 3.300 casos de pessoas que adoeceram por causa da bactéria em 16 países. Ontem, um bebê alemão de 2 anos se tornou a primeira criança a morrer no surto de E.coli. Quase todas as mortes, exceto uma, ocorreram na Alemanha. A outra vítima foi uma mulher na Suécia, que recentemente havia retornado de uma viagem ao território alemão.

Autoridades alemãs disseram na sexta-feira que identificaram os brotos de vegetais como a origem do surto da bactéria e retiraram o alerta contra o consumo de alface, tomates e pepinos in natura. As informações são da Dow Jones.