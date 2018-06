Sobe para 4 número de mortos em acidente na Rússia Subiu para quatro o número de mortos no acidente envolvendo um avião na Rússia. A aeronave colidiu em uma estrada movimentada depois de sair da pista no aeroporto internacional de Moscou, neste sábado. As informações são de uma autoridade do Ministério do Interior passadas à agência estatal de notícias RIA Novosti.