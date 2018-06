Sobe para 475 o número de mortos por tufão Bopha nas Filipinas

MANILA - Equipes de resgate filipinas recuperaram os corpos de 475 pessoas mortas após a passagem do tufão Bopha pelo país, informaram autoridades do governo nesta quinta-feira, 6.

Um total de 258 corpos foram encontrados na costa leste da ilha de Mindanao e 191 foram recuperados nas regiões próximas às cidades de New Bataan e Monkayo, informou o major-general Ariel Bernardo, chefe da divisão do Exército que coordena as buscas.

O escritório da Defesa Civil em Manila disse que 17 pessoas foram mortas em outras regiões de Mindanao, além de nove nas ilhas centrais, após a passagem de Bopha pelas Filipinas na terça-feira. As informações são da Dow Jones