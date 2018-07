Sobe para 48 o número de mortos por terremoto na Guatemala

GUATEMALA - Subiu para 48 o número de mortos em razão do terremoto de magnitude 7,2 na escala Richter que sacudiu a Guatemala na quarta-feira, 7. Os dados são do último boletim oficial divulgado pelo presidente do país, Otto Pérez Molina. O abalo sísmico foi o mais forte ocorrido na Guatemala desde o registrado em 1976, quando mais de 25 mil pessoas morreram.

Em entrevista coletiva, Molina disse que desta vez 39 pessoas morreram no departamento de San Marcos, o mais afetado. O tremor também foi sentido com força em El Salvador e em regiões do sudeste do México. Outras oito pessoas morreram em Quetzaltengo e uma em Solola. Estes territórios ficam no oeste e noroeste do país. O presidente afirmou também que pelo menos 23 pessoas permanecem desaparecidas, outras 155 sofreram ferimentos e mais de 17 mil estão desabrigadas.

O líder do país decretou três dias de luto nacional pelas vítimas e pediu à população que retome nesta quinta-feira, 8, suas atividades normais, embora tenha esclarecido que está mantido o estado de "alerta vermelho" em nível nacional. As autoridades de Defesa Civil e as equipes de socorro suspenderam na noite de quarta-feira os trabalhos de resgate. Eles serão reiniciados na manhã desta quinta.