Sobe para 49 o número de mortos em protestos no Egito A véspera do terceiro aniversário da revolução do Egito, que derrubou o ditador Hosni Mubarak em 2011, é marcada por uma onda de violência, que já deixou 49 mortos, 250 feridos e mais de 1 mil detidos neste final de semana, em confrontos entre a polícia, opositores e adeptos do presidente Mohamed Morsi, deposto em um golpe militar em julho do ano passado.