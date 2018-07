Sobe para 50 número de mortos no Iraque Chega a 50 o total de mortos por um ataque a bomba contra peregrinos xiitas neste sábado perto da cidade de Basra, no sul do Iraque, afirmou o chefe de saúde provincial da região, Riyadh Abdulamir. É o último de uma série de atentados ocorridos durante as comemorações xiitas, o que ameaça piorar a tensão sectária no país, semanas após a retirada das tropas dos EUA. O número inicial indicava 30 vítimas fatais.