Sobe para 52 número de mortes em mercado Subiu ontem para 52 o número de mortos no desabamento de um supermercado em Riga, capital da Letônia. Os trabalhos de resgate foram retomados depois de uma paralisação temporária na manhã de sábado, informou a Defesa Civil do país. O governo da Letônia decretou luto oficial de três dias em homenagem às vítimas. O supermercado desabou na quinta-feira após o colapso de uma estrutura do prédio. Foi a maior tragédia o país báltico desde a independência da União Soviética, em 1991.