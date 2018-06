Sobe para 578 número de mortos em violência no Egito O Ministério da Saúde do Egito atualizou nesta quinta-feira para 525 o número de pessoas mortas nos conflitos ocorridos ontem entre policiais e simpatizantes do presidente deposto Mohammed Morsi. Um porta-voz do ministério, Khaled el-Khateeb, informou também que o total de feridos subiu para 4.200.