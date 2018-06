Sobe para 59 número de mortos em atentado no Quênia O número de mortos no ataque terrorista a um shopping center de Nairóbi, capital do Quênia, subiu para 59, segundo fontes do governo do país. Cerca de 175 pessoas estão feridas. Neste sábado um grupo de homens armados entrou atirando no local e neste domingo ainda mantinha reféns. Tiros foram ouvidos ao longo da manhã.