Sobe para 6 os mortos por tempestades nos EUA

Dois passageiros que estavam num carro numa estrada fortemente atingida por granizo, no Arkansas, morreram quando o veículo atravessou a faixa central e bateu num SUV. Em Oklahoma, a polícia rodoviária informou que uma mulher de 76 anos morreu na terça-feira quando um caminhão avançou sobre o tráfego e atingiu o carro onde ela estava. Os policiais rodoviários já haviam informado anteriormente a morte de uma mulher de 28 anos, em outro acidente.

Os fortes ventos foram considerados responsáveis pela queda de uma árvore sobre um caminhão na terça-feira, matando o motorista. A queda de uma árvore sobre uma casa, em Louisiana, também provocou a morte de um homem.

Havia expectativa da ocorrência de nevascas nesta quarta-feira em partes de Illinois, Indiana e Kentucky. Trinta e quatro tornados foram registrados no Texas, Louisiana, Mississippi e Alabama na terça-feira, informou o Serviço Nacional de Meteorologia dos Estados Unidos.

Mais de 600 voos foram cancelados em todo o país, de acordo com o site FlightAware.com, que acompanha em tempo real a situação dos voos. Novos cancelamentos podem ocorrer em Washington, Nova York e Filadélfia. As informações são da Associated Press.