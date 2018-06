Sobe para 8 número de mortos por tornados nos EUA

Um idoso e sua irmã foram mortos quando um tornado atingiu a casa onde moravam, informou o legista Mark Styninger. Patti Thompson, da Agência de Gerência de Emergências de Illinois, confirmou outras três mortes, mas não forneceu detalhes. A agência também confirmou uma outra morte.

Não estava claro quantos tornados atingiram a região. Segundo o site do Serviço Nacional de Meteorologia, 65 tornados foram registrados, a maioria em Illinois. Mas o meteorologista Matt Friedlein disse que o total pode cair porque equipes de emergência, caçadores de tornado e outras pessoas geralmente relatam a ocorrência do mesmo tornado.

O sistema de tempestade estava se dirigindo para o meio do oceano Atlântico e para Estados do nordeste do país na noite de domingo.

Matt Friedlein, meteorologista de um serviço de clima, disse que tempestades com essa força são raras nesta época do ano porque geralmente não há calor solar suficiente para a sustentação de tempestades com raios e trovões.

Ele disse, porém, que a previsão para domingo indicava temperaturas entre 16ºC e 26ºC o que, segundo ele, é quente o suficiente para ajudar a produzir mau tempo, quando o fator é combinado com ventos, que costumam ser mais forte nesta época do ano do quer no verão. Fonte: Associated Press.