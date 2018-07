Sobe para 80 número de mortos em terremoto na China

Mais de 200 mil habitantes de vilarejos foram retirados da área, após várias casas terem sido atingidas. Os tremores começaram com um abalo de magnitude 5,6 no fim da manhã de sexta-feira, perto da fronteira entre as províncias de Guizhou e Yunnan, onde moram alguns dos habitantes mais pobres da China. Outro terremoto da mesma intensidade foi registrado cerca de 30 minutos depois, seguido de mais de 60 réplicas, segundo as agências sismológicas da China e dos Estados Unidos.

A agência de notícias Xinhua citou oficiais locais, que teriam dito que o número de mortes pode aumentar, pois os tremores danificaram seriamente as rodovias e o sistema de comunicação, tornando mais difícil coletar informações. Os danos também tornam mais lento o processo de resgate. "Estradas estão bloqueadas e as equipes de resgate tiveram que escalar montanhas para chegar a vilarejos de mais difícil acesso", disse um oficial. As informações são da Associated Press.