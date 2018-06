Sobem para 52 mortos por explosão em oleoduto chinês

De acordo com comunicado publicado na internet pelo governo de Qingdao, a cifra de mortos foi atualizada após equipes de resgate encontrarem mais corpos nos escombros. As explosões, que ocorreram na sexta-feira de manhã, deixaram mais de 130 feridos. Autoridades do porto de Qingdao relataram que o oleoduto sofreu uma ruptura e, enquanto era consertado, pegou fogo e explodiu.

Em um comunicado publicado no sábado, o presidente da estatal Sinopec, Fu Chengyu, se desculpou pelo acidente e disse que a companhia continuará cooperando na investigação das causas da explosão.

Neste domingo, a empresa afirmou que testes feitos no local eliminaram a possibilidade de novas explosões. O petróleo que vazou do oleoduto após o incidente contaminou cerca de 3 mil metros quadrados de água, e 18 mil pessoas tiveram que ser evacuadas, conforme as autoridades.

Também neste domingo, o presidente da China, Xi Jinping, visitou vítimas do acidente que estão internadas em hospitais da região. Fonte: Dow Jones Newswires e Associated Press.