Sobrevivente é achada após 16 dias em Bangladesh Equipes de resgate de Bangladesh encontraram uma mulher viva em meio aos escombros do prédio que desabou no dia 24 de abril, matando mais de 1.000 pessoas. "Ela está localizada no vão entre uma viga e uma coluna. Seu nome é Reshmi. Ela deve ter reservas de água ou ter bebido a água que jogamos dentro do prédio", disse o chefe dos bombeiros, Ahmed Ali.