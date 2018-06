Sobrevivente mais velho de Auschwitz morre aos 108 O mais velho sobrevivente do complexo de extermínio de Auschwitz-Birkenau, o polonês Antoni Dobrowolski, morreu aos 108 anos, informou o governo da Polônia nesta segunda-feira. Dobrowolski faleceu no domingo na cidade polonesa de Debno, informou Jaroslaw Mensfelt, porta-voz do museu estatal de Auschwitz-Birkenau. Dobrowolski foi enviado a Auschwitz porque dava aulas clandestinas de polonês durante a ocupação alemã do país, na Segunda Guerra Mundial (1939-1945). A Alemanha nazista considerava a cultura polonesa, como as dos outros povos eslavos, inferior. O ensino da língua polonesa foi banido no período, exceto nas escolas elementares.