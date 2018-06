Sobreviventes de terremoto no Paquistão aguardam ajuda

Áreas remotas e falta de infraestrutura dificultam a chegada de socorro. Chegar às vitimas é um desafio na região onde quase não existem estradas e onde o principal meio de transporte é o camelo.

Nesta quinta-feira, o governo do Paquistão informou que subiu para 348 o número de mortos com o terremoto 7,7 graus que atingiu o sudoeste do país. De acordo com o porta-voz do governo da província do Baluquistão, Jan Mohammad Bulaidi, o número de feridos subiu para 552.

O diretor do Centro Nacional de Monitoramento Sísmico confirmou a massa criada pelo terremoto e disse que cientistas estão tentando determinar como ocorreu o evento. Zahid Rafi disse que este tipo de massa é criada algumas vezes pelo movimento dos gases localizados no centro da terra e que puxam a lama para a superfície. Rafi também disse que esse tipo de ilha pode permanecer por um longo tempo ou eventualmente submergir no oceano, dependendo de sua estrutura.

Rafi advertiu que as visitas à ilha são perigosas por causa da emissão de gases. Mesmo assim, dezenas de pessoas arriscaram ir ao local. Um dos visitantes, o comissário do distrito de Gwadar, Tufail Baloch, contou que a terra é estável, mas o ar cheira a gás e pode pegar fogo quando cigarros são acessos. Ele também contou que a água borbulha em torno da ilha e que peixes mortos flutuam enquanto as pessoas recolhem pedras como souvenirs.

Massas de terra similares apareceram na costa do Paquistão logo após os terremotos em 1999 e 2010, afirmou Muhammed Arshad, hidrógrafo da marinha. Elas eventualmente desapareceram no mar durante a temporada de chuvas. Fonte: Associated Press.