Sobrinha reconstrói vida de espiã da resistência antinazista em livro

Kate Dwyer, The New York Times, O Estado de S.Paulo

Todos os anos, quando Rebecca Donner visitava a casa de sua bisavó em Chevy Chase, Maryland, ela e seu irmão ficavam contra a parede da cozinha para ter suas alturas marcadas a lápis. Quando ela fez 9 anos, notou uma letra M perto de uma das linhas mais fracas.

"Quem é aquele?" ela perguntou a sua bisavó Harriette, que murmurou: "Oh, essa é Mildred."

Leia Também Os 60 anos do julgamento do nazista Adolf Eichmann segundo um brasileiro que esteve no tribunal

A curiosidade de Donner foi despertada, mas foi só aos 16 anos que ela aprendeu a verdade: Mildred Harnack foi uma espiã americana durante a Segunda Guerra. Junto com seu marido, Arvid Harnack, ela liderou uma organização de resistência em Berlim, arriscando sua vida para vazar informações do Ministério da Economia da Alemanha, onde ele trabalhava, na esperança de derrotar os nazistas. Apesar de quase escapar, ela foi executada na guilhotina em 1943 por ordem direta de Hitler.

É essa história que Donner conta no livro All the Frequent Troubles of Our Days (Todos os problemas frequentes de nossos dias, em tradução livre).

“Minha avó Jane me disse:‘ Você deve escrever a história de Mildred ’. Levei isso muito a sério”, conta Donner. “Eu pensei, bem, sim, mas talvez não seja meu primeiro livro, porque quero fazer justiça à história - e à minha linhagem.”

Ela tinha a sensação de que sua avó tinha mais a dizer, mas a matriarca morreu em um acidente de barco alguns anos depois. “Fiquei com um vislumbre de mistério”, disse Donner. “Foi infinitamente fascinante.”

Ao longo dos anos, Donner se formou na Universidade da Califórnia, concluiu um mestrado em belas artes na Columbia, dirigiu uma série de ficção no KGB Bar de Nova York e escreveu Sunset Terrace, um romance ambientado em Los Angeles, seguido por Burnout, uma história em quadrinhos sobre ecoterrorismo. Pouco antes de Burnout ser publicado em 2008, ela visitou Berlim e foi ao Centro Memorial da Resistência Alemã, pois sabia que sua avó havia mantido contato com arquivistas lá.

"Eu pensei, talvez eles tenham uma pequena placa ou algo sobre Mildred", disse Donner, mas quando as portas do elevador se abriram, ela foi saudada por um retrato de sua tia-avó na entrada de uma exposição de arte sobre sua vida. “Na verdade, havia duas salas dedicadas a ela. E esta foi uma grande exposição”, conta. Ainda assim, ela não se sentia pronta para lidar com uma biografia.

Em vez disso, ela passou vários anos trabalhando em um romance baseado na morte prematura de sua avó. Mas em 2016, quando a campanha de Trump começou a ganhar ímpeto, “tive a sensação de que a resistência estava um pouco no zeitgeist”, disse ela. “Eu pensei, é realmente muito importante escrever agora.”

Donner também soube por sua avó que Harnack empregava o filho de um diplomata de 11 anos para entregar mensagens codificadas a seus pais, que enviavam as informações de volta aos Estados Unidos. Seu nome era Donald Heath Jr., ele agora morava na Califórnia e tinha quase 90 anos.

Ela o contatou e, em 2016, eles se conheceram pessoalmente. Heath contou a ela como tomava um caminho diferente para o apartamento de Harnack cada vez que se encontravam para "sessões de tutoria", como usava o vidro do aquário no zoológico de Berlim como um espelho e como cada vez que acompanhava Harnack e seus pais para piqueniques no campo, ele usava um uniforme roubado da Juventude Hitlerista e assobiava canções diferentes para que soubessem se a área estava limpa.

Depois que a entrevista foi concluída, Donner se lembra, Heath disse: “Eu contei a você mais do que a qualquer pessoa, mas somos como uma família”. Seus olhos se encheram de lágrimas. "Agora eu posso morrer."

Donner respondeu: "Não faça isso, Don", mas um ou dois meses depois, ele realmente se foi.

Depois disso, Donner procurou formas de financiar os anos restantes de pesquisa. Ela recebeu uma oferta de seis dígitos de Lee Boudreaux em um leilão e conquistou uma bolsa de um centro especializado em biografias. “Eu nunca tinha ouvido falar dessa história antes e achei que era extraordinária”, disse Boudreaux.

Ela também ficou encantada com o entusiasmo de Donner pelo assunto, contou. “Ela tem uma personalidade grande e carismática e parecia estar vivendo a vida com um espírito aventureiro.”

Donner mergulhou nos arquivos, pessoalmente ou remotamente, nos Estados Unidos, Alemanha, Reino Unido e Rússia. “É quase como se o mundo conspirasse para mostrar aspectos da história que você nem esperava que descobriria”, disse ela.

Nas semanas após a morte de Heath, ela recebeu um telefonema de sua família, oferecendo acesso a 12 baús cheios de documentos de Berlim, onde ela descobriu os diários da mãe de Heath. Acontece que Louise Heath e Mildred Harnack eram boas amigas, e Donner também descobriu documentos de inteligência ultrassecretos que oferecem uma nova visão sobre a espionagem dos Heaths e Harnacks.

Embora voar para a Europa em busca de pesquisas possa parecer glamouroso, a maior parte das horas de Donner foi gasta examinando documentos em seu apartamento perto do Prospect Park. A parede atrás de sua mesa está coberta de papel, onde ela mapeou as redes de resistência antinazistas que se cruzavam, "para descobrir quais são as conexões", disse ela. “Elas são significativas ou não? São apenas coincidências ou não? ” Uma estante está cheia de pastas brancas contendo digitalizações de correspondência; um quadro de avisos está repleto de fotos de Harnack, Heath e outras figuras de sua pesquisa. Três pôsteres decoram seu corredor; eles foram criados por alunos do ensino médio na Mildred Harnack School em Berlim.

Seu agente literário, Jim Rutman, da Sterling Lord Literistic, ficou “persistentemente deslumbrado” por sua capacidade de complicar as narrativas existentes sobre a resistência. “A Segunda Guerra Mundial parece uma categoria de livros tão generalizada quanto nós. É a quintessência do ‘livro do pai’, em termos gerais ”, disse ele. “Colocar uma mulher no centro da história e complicar as convenções pelas quais a história geralmente é contada - tudo isso parecia muito certo e muito atrasado.”

Donner enfatizou a importância da historiografia, que examina como a história é escrita. Em relatos existentes, por exemplo, Arvid Harnack é freqüentemente chamado de “estudioso”, enquanto Mildred Harnack é chamada de “professora”, o que Donner disse estar incorreto. “Ela conseguiu um emprego na Universidade de Berlim, ele não, então, propriamente falando, ela era a estudiosa.”

Embora sua conexão familiar fornecesse acesso incomparável (a embaixada russa até enviou "o menor fragmento" do arquivo de Harnack), Donner não acredita que isso a tornou tendenciosa em sua interpretação de Harnack. “Não estou interessada em hagiografia”, disse ela, “A maior honra que posso dar a ela não é colocá-la em um pedestal, mas mostrar como ela era humana”.

Com o passar dos anos, ela continuou se perguntando: por que as pessoas cometem atos que parecem corajosos ou suicidas por outras pessoas? Harnack conscientemente arriscou a morte todos os dias. “Minha vida não era nada parecida com a dela, mas quando você tem um membro da família que tem uma história de coragem e compromisso grandiosa, é muito inspirador”, disse Donner.

Asya Muchnick, editora que herdou o livro quando Boudreaux deixou a empresa em 2017, acredita que há mais histórias como a de Mildred Harnack a serem contadas. “Ela provavelmente não é a única mulher que foi escrita fora da história, e será necessário um livro de cada vez para trazer essas histórias de volta à vida”, disse Muchnick.

“Nunca foi uma questão de saber se eu o escreveria, era apenas uma questão de quando eu o escreveria”, disse Donner sobre o livro. "Eu fiz essa promessa."