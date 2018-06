Social-democratas lideram eleições na República Checa

"Queremos conversar com todas as facções políticas no parlamento, com exceção de partidos de direita por trás do antigo governo conservador", disse o presidente do Partido Social Democrata.

A eleição está sendo realizada depois de quase dois anos de recessão econômica, o que levou muitos eleitores a buscarem novos rostos e partidos no cenário político local. A guinada para a esquerda é vista como uma reação dos checos à corrupção no governo de centro-direita e à adoção de medidas de austeridade.

O partido de Sobotka centrou sua campanha na elevação do imposto de renda para quem tem salários mais altos, introduzindo altas taxas para grandes companhias, como as do setor bancário e de telecomunicações, além de ter focado o aumento dos investimentos do governo em projetos de infraestrutura.

A contagem final dos votos está prevista para este domingo, o que permitirá o presidente checo, Milos Zeman, nomear um novo primeiro-ministro. É esperado que o líder do Partido Social Democrata se torne o novo primeiro-ministro, mas ele terá de enfrentar um caminho duro, visto que, atualmente, existem sete partidos. Fonte: Dow Jones Newswires.