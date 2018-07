Socialista recebe apoio de ex-ministros de Sarkozy

A mobilização reforçou a posição do socialista, favorito para derrotar o presidente, que ontem passou o dia rebatendo acusações de que pretendia vender um programa nuclear à Líbia de Muamar Kadafi.

A maré positiva de Hollande começou pela manhã, quando o jornal Le Parisien publicou entrevista com o historiador Jean-Luc Barré, autor do livro de memórias de Chirac. Na reportagem, ele afirma que o ex-presidente - ex-padrinho político de Sarkozy - votará no candidato socialista. "Não é um segredo de Estado", assegurou Barré.

O inferno astral de Sarkozy continuou durante o dia. Martin Hirsch, que foi alto-comissário de Solidariedade de seu governo, anunciou que votará no socialista. O mesmo fizeram a ex-secretária de Estado de Cidades Fadela Amara e a ex-ministra do Meio Ambiente de Chirac, Corinne Lepage. Ainda ontem, 42 economistas importantes da França assinaram um artigo no jornal Le Monde em apoio ao candidato do PS.