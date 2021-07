Sociedade civil de Hong Kong murcha com demissões sob a lei de segurança nacional

Centenas de líderes comunitários eleitos em Hong Kong renunciaram e dezenas de organizações da sociedade civil se dissolveram em resposta à política da China de moldar a cidade autônoma à sua imagem.

Pouco antes de Pequim impor uma lei de segurança nacional abrangente à cidade no ano passado, o estudante Wong Yat-chin fundou o grupo “Politicismo estudantil”.

Ele havia acabado de terminar seus exames e queria manter vivas as vozes da oposição em uma cidade que supostamente ainda garantia a liberdade de expressão, com pequenos espaços de rua para discutir questões como democracia e direitos dos prisioneiros.

Desde então, ele já foi preso cinco vezes por ter feito discursos nesses lugares.

"As linhas vermelhas estão ficando mais estreitas a cada dia", disse o jovem de 20 anos à AFP.

Ele observou que alguns locais pediram gentilmente a seu grupo para não aparecer depois que um deles foi questionado pela polícia, que o lembrou das restrições pandêmicas, uma tática usada na China continental.

"Mesmo as vozes mais pacíficas e racionais não são permitidas, e muitos grupos estão se dissolvendo", lamentou ele.

A sociedade civil, disse ele, está "encolhendo e enfraquecendo".

Na terça-feira, 27, um cidadão de Hong Kong foi condenado por terrorismo e incitação à secessão no primeiro julgamento com base na polêmica lei de segurança nacional.

Três juízes declararam o ex-garçom Tong Ying-kit, de 24 anos, culpado por considerarem quem ele exibia uma mensagem “capaz de incitar outras pessoas a cometerem um ato de secessão” e, portanto, era ilegal.

Governo de "patriotas"

A China aplicou um duplo golpe contra a dissidência de Hong Kong depois que a cidade foi convulsionada por grandes manifestações pró-democracia em 2019.

A primeira foi a lei de segurança nacional, sob a qual foram feitas mais de 120 prisões, quase todas por expressão política.

A outra é uma campanha chamada “Patriotas governam Hong Kong", sob a qual todos os funcionários públicos e políticos locais devem demonstrar sua lealdade.

A maioria dos líderes pró-democracia da cidade estão detidos, enfrentam acusações no tribunal ou fugiram para o exterior.

Uma onda de demissões varreu a cidade por líderes comunitários que preferem evitar a polícia.

Mais de 250 conselheiros distritais demitiram-se diante de novos testes de lealdade política.

Os conselheiros distritais são os únicos cargos em Hong Kong eleitos diretamente pela população, e em 2019, as figuras pró-democracia ganharam por uma ampla maioria sobre os partidos pró-Pequim.

As demissões aumentaram nas últimas semanas, pois fontes governamentais disseram à mídia local que os conselheiros desqualificados teriam que pagar todas as despesas operacionais.

Lo Kin-hei, presidente do maior e mais antigo grupo de oposição de Hong Kong, o Partido Democrata, foi um dos que se demitiram.

"A repressão veio com uma velocidade e frequência além de nossa imaginação, deixando-nos tentando recuperar o fôlego e organizar nossas ideias", disse ele à AFP.

Hong Kong costumava tolerar a dissidência e a pluralidade política, em contraste com o governo unipartidário da China.

Mas de acordo com Lo, "estamos no fundo do poço dos últimos 30 anos".

Manter a chama acesa

Mas não se trata apenas de políticos que se demitem.

Organizações moderadas e sindicatos de médicos, advogados e funcionários públicos se dissolveram no ano passado.

De acordo com uma contagem da AFP, pelo menos 30 organizações fecharam ou ficaram em silêncio nos últimos 12 meses, incluindo o Grupo de Advogados Progressistas e vários órgãos médicos.

Um dos maiores sindicatos médicos, a Associação de Médicos Públicos, está considerando o desmantelamento, disse sua ex-presidente Arisina Ma à AFP, citando "a perda de espaço para falar".

"Tornou-se perigoso. No passado você poderia ser ignorado pelo governo se eles não gostassem de sua opinião, mas agora eles o perseguem", disse ela.

Os diplomatas têm reclamado que muitos grupos locais se recusam a acolhê-los, temerosos de serem acusados de "conluio estrangeiro", um dos novos delitos de segurança nacional.

As autoridades de Hong Kong afirmam que a lei de segurança trouxe estabilidade e que os controles políticos garantirão que as forças "anti-China" sejam neutralizadas.

O parlamento da cidade tem sido desprovido de oponentes e os futuros legisladores serão vetados. Menos de um quarto dos assentos serão eleitos diretamente.

"O espaço para um avanço gradual desapareceu", segundo Lo, que disse que cabe a Hong Kong manter viva a sociedade civil.

"Por enquanto devemos manter a chama viva, por menor que seja", acrescentou ele.

O líder estudantil Wong admite sentir-se pessimista, mas planeja continuar suas barracas de rua "para lembrar aos outros que alguém não desistiu".