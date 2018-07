Sol e drinks na passagem pelo Brasil Em sua passagem de mais de uma semana pelo Rio, que escolheu como base da turnê brasileira realizada em janeiro, Amy Winehouse hospedou-se em um hotel de Santa Teresa, onde ocupou uma suíte de 160 metros quadrados, com sala de estar, mas sem bebidas alcoólicas, o que a teria levado a roubar bebidas de um quarto vizinho. Entre os shows, pedia drinks e aproveitava a piscina. Não conheceu as praias do Rio e não passeou pela Lapa, apesar dos rumores de seu interesse pelo local. Além de dois shows no Rio, apresentou-se também em São Paulo, Florianópolis e Recife. A principal crítica teve como alvo a duração dos concertos: cerca de uma hora.