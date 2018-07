Soldado afegão atira contra veículo da Otan e fere civil

CABUL - Um soldado afegão disparou contra um veículo que ele acreditava estar sendo dirigido por soldados da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) e feriu um trabalhador estrangeiro, disseram autoridades nesta segunda-feira, 17. O incidente ocorreu no domingo, em uma base compartilhada no sul do Afeganistão, o mais recente de uma série de ataques realizados por forças locais contra seus aliados internacionais.

Também no domingo, um policial baleou e matou quatro soldados norte-americanos na cidade de Zabul. No sábado, um homem vestindo o uniforme de uma milícia apoiada pelo governo matou dois soldados britânicos.

Os ataques ameaçam comprometer o plano de entregar a responsabilidade pela segurança para o governo afegão e também a retirada das tropas internacionais. No domingo, o principal oficial militar dos EUA no país, general Martin Dempsey, fez comentários excepcionalmente fortes, chamando os ataques contra tropas aliadas de uma "ameaça muito séria" contra os esforços de guerra. Ele disse também que alguma coisa tem que mudar para se resolver o problema, sugerindo que os afegãos precisam levar o assunto tão a sério quanto os norte-americanos. As informações são da Associated Press.