Soldado afegão mata 1 soldado norte-americano e fere outros 2

O incidente aconteceu após uma reunião entre líderes regionais e uma autoridade da embaixada norte-americana. Este é o último episódio de uma série de ataques cometidos por pessoas "de dentro" do governo afegão contra oficiais dos EUA ou da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).

O último incidente que resultou na morte de um militar norte-americano foi em 13 de dezembro, quando uma explosão à beira da estrada matou dois soldados na província de Parwan. Fonte: Associated Press.