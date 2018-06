Soldado americano abre fogo contra moradores e mata dez no Afeganistão

Um soldado americano no Afeganistão matou dez pessoas e feriu outras cinco neste domingo na província em Kandahar. Segundo as autoridades americanas, ele sofreu um colapso nervoso.

Ele deixou sua base militar em Panjwai por volta das 3h da manhã (19h30 de sábado no horário de Brasília), invadiu casas na região e abriu fogo contra moradores.

Uma pessoa da região disse à agência de notícias AP que ele abriu fogo em três casas diferentes. Em seguida, o soldado se entregou aos oficiais americanos.

Líderes tribais da região disseram que mulheres e crianças estão entre os dez mortos. Eles afirmam que o número de vítimas pode ser ainda maior.

As autoridades americanas pediram desculpas. A aliança militar Otan prometeu investigar o caso em cooperação com as autoridades afegãs e disse que o incidente é "profundamente lamentável".

Testemunhas disseram que moradores dos arredores de Panjwai estão protestando em frente à base americana. A embaixada americana emitiu uma nota na qual recomenda que ninguém viaje à região.

O episódio pode afetar ainda mais a imagem dos soldados americanos no Afeganistão. No mês passado, tropas do país queimaram várias cópias do Corão, o livro sagrado do Islã. As forças americanas disseram que os livros foram queimados por engano.

Uma série de protestos devido ao episódio deixou 30 mortos, entre eles seis soldados americanos. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.