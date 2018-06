Soldado baleado ao desertar da Coreia do Norte deixa a terapia intensiva

SEUL - O soldado da Coreia do Norte que conseguiu fugir ao vizinho do Sul após ser atingido por disparos do exército norte-coreano deixou nesta sexta-feira a unidade de terapia intensiva e foi transferido para um quarto devido à melhora do seu estado, informou o hospital.

Essa mudança aconteceu antes do previsto já que o desertor, de 24 anos, se encontra em situação estável e sem febre após readquirir a consciência depois de ser operado duas vezes, detalhou o Hospital Universitário Ajou, ao sul de Seul.

O soldado, de sobrenome Oh, recebeu cinco ou seis disparos dos seus companheiros do exército norte-coreano quando no último dia 13 de novembro cruzou a zona fronteiriça conhecida como Área de Segurança Conjunta (JSA) e foi resgatado por membros das tropas sul-coreanas. /EFE