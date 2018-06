Soldado da Otan é morto a tiros no sul do Afeganistão Um homem armado, possivelmente um guarda de segurança privada, atirou e matou um soldado da coalizão militar liderada pelos Estados Unidos no sul do Afeganistão, informou neste sábado a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) por meio de comunicado, sem revelar se o atirador era estrangeiro ou afegão. "A cena do incidente está segura e o suspeito foi morto", disse a Otan, acrescentando que "as autoridades afegãs estão investigando o caso e mais informações serão divulgadas quando apropriado".