Soldado da Otan é morto por homem com uniforme afegão Um homem vestido com o uniforme do Exército do Afeganistão abriu fogo contra militares estrangeiros e afegãos no sul do país, matando um soldado britânico e ferindo vários outros. Trata-se de mais um ataque aparentemente realizado por um membro do Exército nacional contra aliados de outros países, disse o comando da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) nesta terça-feira. O Taleban assumiu a responsabilidade pelo ataque, o primeiro realizado por membros internos às tropas em 2013.