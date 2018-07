Soldado de Israel é solto após libertação de palestinos O soldado israelense Gilad Shalit, de 25 anos, foi libertado nesta terça-feira, após 5 anos de prisão, cumprindo o acordo firmado entre Israel e o Hamas, segundo o qual, Shalit seria trocado por 1.027 prisioneiros palestinos, em duas etapas, informaram as agências de notícias. A primeira delas, iniciada hoje, compreende a libertação de 477 prisioneiros palestinos, acusados de terrorismo. Os outros 550 deverão ser soltos em até 2 meses. O processo de troca iniciou-se horas antes com comboios de prisioneiros, sobretudo mulheres, que deixaram prisões israelenses rumo à Cisjordânia, sob a guarda de soldados do Egito, país que mediou o acordo. Shalit havia sido capturado em 25 de junho de 2006. As informações são da Associated Press.