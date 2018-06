Soldado dos EUA se desculpa por mortes no Afeganistão O soldado norte-americano que matou 16 civis em uma vila no Afeganistão pediu desculpas por seu "ato de covardia", na audiência para ouvir sua sentença. O sargento Robert Bales disse nesta quinta-feira que estava agindo "com a máscara do medo e da bravata" quando entrou no local durante a noite em missão e matou moradores da vila.