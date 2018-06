Soldado ficou 5 anos preso O soldado israelense Gilad Shalit foi sequestrado por uma milícia em junho de 2006, aos 20 anos, enquanto servia em um posto fronteiriço no sul de Israel. O Hamas o manteve no cativeiro na Faixa de Gaza durante cinco anos. Neste período, o governo israelense e o grupo radical palestino não chegaram a um acordo para a libertação do militar. Em setembro, o premiê de Israel, Binyamin Netanyahu, aceitou soltar 1.027 palestinos que estavam em prisões israelenses em troca da libertação de Shalit. A negociação para soltar Shalit foi intermediada pelo Egito.