Soldado paquistanês é morto na Caxemira Um soldado paquistanês foi morto ontem por soldados indianos perto da Linha de Controle, que divide o disputado território da Caxemira. Um porta-voz do Exército indiano disse que os soldados responderam a disparos vindos do lado paquistanês. Este foi o terceiro incidente do gênero em cinco dias - dois soldados indianos foram mortos na terça-feira e um paquistanês no domingo. Índia e Paquistão disputam a Caxemira há mais de 60 anos.