Soldado teve discussão antes de ataque a base militar O tenente-general Mark Milley, oficial sênior da base de Fort Hood, no Estado norte-americano do Texas, disse que a condição mental do soldado que matou três pessoas e feriu outras 16 a tiros na quarta-feira não foi o "fator desencadeante direto" do ataque ocorrido no local. Segundo Milley, esse seria um aspecto subjacente. O tenente-coronel destacou que uma discussão teria provocado a agressão. Autoridades descobriram, durante a investigação, que o soldado Ivan Lopez, de 34 anos, havia tido "uma altercação" na quarta-feira com colegas de sua unidade antes de efetuar os disparos.