Soldados da França morrem em atentado Um homem-bomba do Taleban disfarçado de mulher e vestindo uma burca atacou ontem um mercado no leste do Afeganistão, matando quatro membros das tropas francesas, de acordo com autoridades. Os soldados respondiam a um chamado de uma bomba instalada sob uma ponte na principal área de mercado do distrito de Nijrab, na província de Kapisa, quando o suicida detonou os explosivos, disse Qais Qadri, porta-voz do governo local.