Soldados da ONU são mortos em emboscada Quatro soldados nigerianos das tropas de paz da ONU foram mortos e outros oito ficaram feridos em uma emboscada no Estado de Darfur Ocidental, no Sudão, na noite de terça-feira. O porta-voz das Nações Unidas, Martin Nesirky, disse que o secretário-geral da organização está "chocado e profundamente triste" com os últimos ataques e pediu que o governo do Sudão realize uma investigação completa para garantir que os autores sejam punidos. Darfur é palco de conflitos desde 2003.