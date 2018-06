Soldados da ONU sequestrados na Síria foram libertados, diz Al Jazeera

O grupo postou na quarta-feira um vídeo em suas contas do Twitter e do YouTube em que os reféns, procedentes de Fiji, no Pacífico Sul, diziam que seriam libertados em breve.

O chefe do Exército de Fiji disse na quarta-feira que o grupo militante islâmico havia abandonado todas as suas exigências para libertar os 45 reféns, mas pareceu recuar no final do dia.

Não ficou claro se o vídeo, realizado pelo serviço de monitoramento SITE, foi feito antes ou depois da confusão em torno esses comentários, mas uma fonte da ONU dissera anteriormente à Reuters que os militantes tinham insistido em divulgar o vídeo como condição para a libertação dos soldados da força de paz.

A guerra civil de três anos da Síria alcançou no mês passado a zona limítrofe com o território sírio do Golã, ocupado por Israel, quando combatentes islâmicos invadiram um ponto de passagem na linha que separa israelenses de sírios desde a guerra de 1973.