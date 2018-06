Soldados da Otan morrem após várias explosões no Afeganistão

CABUL - Quatro soldados da missão da Otan no Afeganistão (Isaf) morreram vítimas da detonação de vários artefatos explosivos em diferentes pontos do sul do país, informou neste domingo, 27, a organização em comunicado.

A Isaf não deu mais detalhes do sucedido e se limitou a assinalar que as autoridades nacionais serão as encarregadas de divulgar as identidades dos soldados mortos, como é habitual.

O leste e o sul do Afeganistão são as áreas que contam com mais influência dos insurgentes talibãs, que lutam por derrubar o Governo afegão e conseguir a saída imediata das tropas internacionais posicionadas no país.

Neste ano 165 soldados estrangeiros morreram no Afeganistão, segundo dados do portal independente icasualties.