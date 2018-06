Em um breve comunicado divulgado no sábado na página do Facebook da chamada "operação contra os separatistas", os militares disseram que caça Su-25 foi atingido na sexta-feira e que o piloto conseguiu ejetar da aeronave e não se machucou. Segundo a declaração, o avião foi atingido por um míssil disparado de um lançador russo, mas não foram fornecidos mais detalhes. Fonte: Associated Press.