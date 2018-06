Soldados de Israel matam palestino em confronto, diz governo palestino Um palestino foi morto em confronto com soldados israelenses na Cisjordânia, afirmou o porta-voz do Ministério da Saúde da Autoridade Nacional Palestina, Mohammed Awawdeh. Segundo o funcionário, a morte ocorreu no início da terça-feira no campo de refugiados Deheishe, perto de Belém, após o palestino ser atingido com um tiro na cabeça.