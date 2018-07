Soldados do Brasil no Haiti serão investigados O ministro da Defesa, Celso Amorim, disse ontem que a ONU abriu investigação para apurar a acusação feita contra soldados brasileiros que atuam no Haiti. Os militares teriam espancado jovens durante confrontos no centro de Porto Príncipe, segundo a imprensa haitiana. O ministro da Defesa esteve reunido ontem com o chefe da missão de paz no Haiti, o general brasileiro Luiz Eduardo Ramos