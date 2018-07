Soldados do Iêmen disparam contra manifestantes

Forças do governo do Iêmen teriam disparado em manifestantes contrários ao presidente Ali Abdullah Saleh na cidade de Taiz, no sul do país, deixando vários mortos, de acordo com testemunhas.

Os tiros teriam ocorrido depois que os centenas tomaram as ruas pedindo a saída do presidente.

As autoridades também usaram canhões d'água para dispersar o protesto.

Imagens de cinegrafista amador que teriam sido feitas na cidade parecem mostrar atiradores em cima de prédios, disparando e arremessando objetos contra os manifestantes.

Apesar da resposta violenta, a oposição ao presidente dá sinais de estar crescendo, e os protestos contra Ali Abdullah Saleh, no poder há mais de três décadas, se espalham pelo país.

Além da perspectiva de mais protestos, o presidente agora enfrenta a ameaça de tribos locais, militantes islâmicos e deserções dentro de seu governo.