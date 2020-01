Soldados dos EUA sofreram concussão cerebral em ataque a base no Iraque, diz Pentágono

Cerca de trinta soldados americanos sofreram lesões cerebrais traumáticas ou concussões em um recente ataque aéreo iraniano contra uma base militar no Iraque que abrigava tropas estrangeiras, informou o Pentágono nesta sexta-feira, 24.

"No total, 34 soldados foram diagnosticados com concussões e TCE (lesão cerebral traumática)", disse o porta-voz do Pentágono Jonathan Hoffman a repórteres.

A informação contradiz as afirmações iniciais do presidente Donald Trump de que nenhum americano foi ferido no ataque à base de Ain al Asad, no oeste do Iraque. Na última quinta-feira, 16, a Marinha dos Estados Unidos já havia divulgado que ao menos 11 americanos ficaram feridos no ataque.

"Apesar de nenhum membro militar americano ter morrido no ataque iraniano de 8 de janeiro à base aérea de Al-Assad, vários foram tratados por sintomas de comoção cerebral devido às explosões e ainda estão sob avaliação", informou o porta-voz do Comando Central da Marinha, Bill Urban.

"Nos dias posteriores ao ataque, por precaução, alguns membros do serviço foram transferidos da base aérea de Al-Assad", revelou Urban, especificando que 11 soldados passaram pelo Centro Médico Regional Landstuhl, na Alemanha, e pelo Campo de Arifjan, no Kuwait, para exames médicos.

O ataque aconteceu no dia 8 de janeiro. Mísseis balísticos disparados pelo Irã atingiram ao menos duas bases que abrigavam soldados americanos: Ain al-Assad e Irbil, na região do Curdistão iraquiano.

Segundo a TV estatal iraniana Press TV, a Guarda Revolucionária iraniana reivindicou os ataques com mísseis terra-terra contra as bases. “Os bravos soldados da unidade aérea da Guarda Revolucionária do Irã lançaram com sucesso um ataque com dezenas de mísseis balísticos contra a base militar de Ain al-Assad em nome do mártir general Qassim Suleimani”, dizia a mensagem, citando apenas a primeira base alvo dos ataques. No momento do ataque, a maioria dos 1.500 soldados americanos na base estavam em abrigos antiaéreos. /AFP e EFE