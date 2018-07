Soldados e desertores combatem em Homs e Damasco Confrontos entre tropas regulares e soldados desertores se intensificaram nesta quinta-feira na Síria, principalmente nos subúrbios de Damasco e na cidade de Homs, a terceira maior do país. Um coronel do exército sírio foi morto em Homs e grupos de ativistas afirmam que, na tentativa do governo retomar bairros e subúrbios nas duas cidades, pelo menos 34 civis foram mortos, a maioria deles, 26, em Homs. Imagens da Associated Press mostraram populares e desertores do exército nas ruas de Homs, aparentemente controlando bairros inteiros da cidade. Não foi possível confirmar as informações sobre os números de mortos com fontes independentes porque o acesso da mídia internacional à Síria foi restrito.