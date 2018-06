Soldados e rebeldes sírio em fronteira com Turquia Forças do governo sírio realizaram disparos de metralhadora e de morteiros nesta sexta-feira durante violentos confrontos com desertores militares numa cidade perto da fronteira com a Turquia, informou um grupo ativista sírio. O Observatório Sírio pelos Direitos Humanos, sediado em Londres, disse que confrontos na cidade de Azaz, na província de Aleppo (norte do país) deixaram pelo menos três soldados e um desertor mortos. O grupo, que tem uma rede de ativistas em toda a Síria, disse que helicópteros foram vistos sobrevoando a cidade, que fica a oito quilômetros da fronteira com a Turquia.