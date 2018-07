Soldados franceses começam a deixar o Afeganistão

"A retirada é proporcional, em número, à retirada norte-americana", disse Longuet à rádio France Inter. Ele acrescentou que os soldados franceses, que atuam na missão da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) no Afeganistão, vão transferir suas responsabilidades para o Exército afegão.

Em julho, o governo francês informou que iria retirar um quarto de seus 4 mil soldados que estão no Afeganistão até o final de 2012. A decisão foi tomada após medida semelhante anunciada pelo presidente Barack Obama.

Outros 200 soldados devem voltar para a França antes do Natal e mais um grupo de 600 militares deve deixar o Afeganistão em 2012, antes da retirada total das tropas de combate da Otan, programada para 2014, informou a agência France Presse.

Nova ofensiva

O comandante das forças dos Estados Unidos e da Otan no Afeganistão, general John Allen, disse que a coalizão deu início a uma nova ofensiva contra uma das mais perigosas redes terroristas que atuam no país e que no ano que vem vai intensificar as operações ao longo da fronteira com o Paquistão. O objetivo é proteger a capital afegã antes da retirada dos militares norte-americanos do país.

Em entrevista concedida nesta quarta-feira à Associated Press, Allen disse que operações de "alta intensidade" estão sendo realizadas contra a rede Haqqani, grupo militante ligado ao Taleban e à Al-Qaeda.

Allen também afirmou que a transferência da responsabilidade pela segurança para forças afegãs está ocorrendo mais rapidamente do que o planejado inicialmente. Ele também declarou que cerca de um terço dos 10 mil militares que deverão deixar o país neste ano, segundo ordens do presidente Barack Obama, pertencem a unidades de combate. As informações são da Dow Jones e da Associated Press.