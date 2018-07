Soldados franceses deixarão Afeganistão O presidente francês, Nicolas Sarkozy, afirmou ontem que, embora os soldados da França voltem a treinar a partir de hoje tropas afegãs, Paris retirará a maior parte de suas forças do país até o fim do ano que vem. A retirada dos franceses, que somam atualmente 3,6 mil soldados no país, vai ocorrer um ano antes do prazo estabelecido pela Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).