Soldados israelenses matam 2 adolescentes palestinos Soldados israelenses abriram fogo contra um grupo de palestinos que atirava pedras na direção de um posto militar e mataram dois adolescentes, informou o doutor Samir Saliba, diretor do pronto-socorro do Hospital Geral de Ramala. Três pessoas ficaram feridas no incidente, uma delas em estado grave, prosseguiu o médico.