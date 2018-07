Soldados leais ao presidente matam 8 Forças fiéis ao presidente do Iêmen, Ali Abdullah Saleh, mataram ontem oito pessoas e feriram várias ao atirarem contra uma manifestação que exigia a queda do regime e a democratização do país. Milhares de iemenitas marchavam na capital Sanaa, em uma área considerada fiel a Saleh, um dia após a violenta dispersão de uma manifestação similar, que deixou 12 mortos. Líderes dissidentes iemenitas esperam que o Conselho de Segurança da ONU aprove sanções contra o país ainda esta semana.