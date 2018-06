Soldados neozelandeses são mortos no Afeganistão

Segundo a Força de Defesa da Nova Zelândia, as mortes ocorreram perto da cidade de Do Abe, na província de Bamiyan, depois de os soldados irem ao local para auxiliarem oficiais de segurança que haviam sofrido um ataque. Dois soldados afegãos também foram mortos e vários outros da mesma nacionalidade ficaram feridos no confronto.

A Nova Zelândia tem um pequeno grupo de cerca de 150 soldados operando no Afeganistão desde 2003. No total, sete soldados neozelandeses foram mortos no país. As informações são da Associated Press.