Soldados sírios encontram vala com dezenas de corpos em Palmyra

BEIRUTE - Tropas sírias encontraram uma vala comum na cidade de Palmyra após retomarem o local das mãos do Estado Islâmico, disse uma fonte militar neste sábado, 3. Por enquanto, 45 corpos foram identificados.

Forças do governo sírio, apoiadas pela força aérea russa, tiraram o grupo terrorista de Palmyra no domingo 27 de março, em um duro golpe para os militantes, que destruíram templos antigos da cidade.

A vala comum, no nordeste de Palmyra, foi a única encontrada na cidade pelas forças sírias, segundo a fonte. No local, havia corpos de civis e de membros do exército sírio capturados pelo EI.

A agência de notícias estatal síria SANA disse na sexta-feira 1.º que o local continha corpos de muitas mulheres e crianças, alguns decapitados. /REUTERS