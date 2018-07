Somália confirma morte de suspeito da Al-Qaeda

O presidente xeque Sharif Sheik Ahmed disse neste domingo que Fazul Abdullah Mohammed estava escondido na Somália e que foi responsável pela violência no país. Ahmed mostrou documentos, imagens e vídeos que, segundo ele, as tropas do governo recuperaram junto a Mohammed.

O membro da Al-Qaeda estava na lista dos mais procurados do FBI e tinha uma recompensa de US$ 5 milhões pela sua captura por supostamente planejar os bombardeios às embaixadas em 7 de agosto de 1998. As explosões mataram 224 pessoas, a maioria quenianos. Doze norte-americanos morreram.

A morte dele é representa o terceiro grande ataque em seis semanas contra o grupo terrorista que era chefiado por Osama bin Laden até sua morte, no mês passado.

A secretária de Estado dos Estados Unidos, Hillary Clinton, também homenageou as vítimas dos bombardeios durante uma visita a um complexo americano na Tanzânia. Ela colocou flores sobre uma pedra no portão principal da embaixada, fez uma oração e conversou com três funcionários que estavam na embaixada quando ela foi bombardeada. As informações são da Associated Press.